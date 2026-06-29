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15:15, 29 июня 2026Спорт

Легенда МЮ и сборной Франции спел «Седую ночь» в шапке-ушанке

Легенда МЮ и сборной Франции Патрис Эвра спел «Седую ночь» в шапке-ушанке
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @patrice.evra

Легендарный футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра опубликовал ролик в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), где он исполняет песню «Седая ночь» Юрия Шатунова.

На видео бывший игрок пытается подпевать на русском языке в шапке-ушанке и темных очках. «Я люблю Москву. В 2008 году выиграл здесь Лигу чемпионов с "Манчестер Юнайтед", а в 2018-м сборная Франции стала там чемпионом мира», — сказал Эвра во время проигрыша.

Эвра выступал за МЮ с 2006 по 2014 год, в составе команды он в 2008-м выиграл Лигу чемпионов и пять раз стал чемпионом Англии. За сборную Франции защитник провел 81 матч и завершил международную карьеру в 2016-м.

Ранее в соцсетях завирусился ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, на котором американский рэпер Канье Уэст исполняет англоязычный кавер на «Седую ночь». Продюсер Иосиф Пригожин признался, что принял видео за подлинное.

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