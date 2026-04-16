Пригожин высказался о «спевшем» «Седую ночь» Канье Уэсте

Пригожин признался, что поверил в ИИ-ролик с поющим «Седую ночь» Канье Уэстом

Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин прокомментировал завирусившийся в социальных сетях ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, на котором американский рэпер Канье Уэст исполняет англоязычный кавер на песню «Седая ночь» Юрия Шатунова. Его слова передает RT.

По словам Пригожина, поначалу он подумал, что видео с якобы концертным выступлением артиста подлинное. На самом же деле ролик сгенерировал блогер August Septembero, который при его создании использовал ИИ.

«Это было круто и неожиданно. Музыка, написанная Кузнецовым, спустя 40 лет получила признание мировой аудитории, даже в исполнении нейросетевого Канье Уэста. Искусственный интеллект признал музыку и песни Юры Шатунова», — заявил продюсер.

Также он сообщил, что вскоре у певицы Валерии выйдет совместная композиция с ИИ-персонажем Снегурочкой. Премьера трека запланирована на день рождения Валерии.

Ранее Пригожин призвал отправлять на «Интервидение» неизвестных артистов. По мнению медиаменеджера, популярным исполнителям не стоит участвовать в конкурсе.