15:46, 16 апреля 2026

Пригожин призвал отправлять на «Интервидение» неизвестных артистов

Ольга Коровина

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин призвал отправлять на международный музыкальный конкурс «Интервидение» малоизвестных артистов. Его комментарий приводит Национальная служба новостей.

По мнению медиаменеджера, популярным исполнителям не стоит участвовать в конкурсе, поскольку они уже являются большими звездами. «Представлять страну на конкурсе должна молодежь, которой нужна дорога. Понятно, что мы хотим культурного прорыва, но я бы многие вещи делал совершенно по-другому», — заявил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что организаторам нужно устроить «достойный отбор среди достойных людей». По его словам, это особенно важно, поскольку Россия должна быть примером для подражания.

Финал первого в новейшей истории конкурса «Интервидение» прошел в сентябре 2025 года в Москве. Победу одержал Дык Фук из Вьетнама с песней Phu Dong Thien Vuong. Россию на конкурсе представлял Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Артист попросил жюри не оценивать его выступление, так как он представляет страну, организовавшую соревнование.

