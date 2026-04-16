Пригожин призвал отправлять на «Интервидение» неизвестных артистов

Пригожин: В конкурсе «Интервидение» должны участвовать малоизвестные артисты

Продюсер Иосиф Пригожин призвал отправлять на международный музыкальный конкурс «Интервидение» малоизвестных артистов. Его комментарий приводит Национальная служба новостей.

По мнению медиаменеджера, популярным исполнителям не стоит участвовать в конкурсе, поскольку они уже являются большими звездами. «Представлять страну на конкурсе должна молодежь, которой нужна дорога. Понятно, что мы хотим культурного прорыва, но я бы многие вещи делал совершенно по-другому», — заявил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что организаторам нужно устроить «достойный отбор среди достойных людей». По его словам, это особенно важно, поскольку Россия должна быть примером для подражания.

Финал первого в новейшей истории конкурса «Интервидение» прошел в сентябре 2025 года в Москве. Победу одержал Дык Фук из Вьетнама с песней Phu Dong Thien Vuong. Россию на конкурсе представлял Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Артист попросил жюри не оценивать его выступление, так как он представляет страну, организовавшую соревнование.