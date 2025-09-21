Культура
00:53, 21 сентября 2025Культура

Члены жюри «Интервидения» не стали выставлять оценки SHAMAN

Члены жюри «Интервидения» воздержались от оценок певцу SHAMAN по его просьбе
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
ЦиклРоссия ждет «Интервидение»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Члены жюри международного музыкального конкурса «Интервидение» не стали выставлять оценки певцу Ярославу Дронову, более известному под псевдонимом SHAMAN, поскольку он попросил об этом сам. Такой информацией делится корреспондент РИА Новости.

Артист, представляющий на шоу Россию как страну-хозяйку, после выступления обратился к конкурсной комиссии с просьбой не ставить ему оценок, подчеркнув, что не претендует на победу по законам гостеприимства. Члены жюри от всех стран-участниц конкурса не стали выставлять Дронову оценки.

Уточняется ,что в таблицах с промежуточными результатами оценены участники из 21 государства.

Ранее стал известен победитель конкурса «Интервидение». Им оказался артист Дык Фук из Вьетнама. Он выступил под 20-м номером с композицией «Phu Dong Thien Vuong», набрав 422 балла по результатам голосования.

    Все новости