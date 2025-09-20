Стал известен победитель конкурса «Интервидение»

Артист Дык Фук из Вьетнама одержал победу на конкурсе «Интервидение»

Победителем международного музыкального конкурса «Интервидение» стал певец Дык Фук из Вьетнама. Имя лауреата прозвучало в трансляции Первого канала.

Артист выступил под 20-м номером с песней «Phu Dong Thien Vuong» и набрал 422 балла по итогам голосования международного жюри. Второе место занял представитель Киргизии, замкнул тройку лидеров артист из Катара.

Финал конкурса состоялся 20 сентября на площадке «Live Арена» в Москве. Всего участие в «Интервидении» подтвердили артисты из 23 стран. Певица Vassy, которая должна была представлять Соединенные Штаты Америки, не смогла выступить на конкурсе. Как сообщили организаторы, гражданка США и Австралии не смогла выступить «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

Ранее российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, заявил, что отказывается от оценок на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». По словам артиста, он не может допустить, чтобы его оценивали члены жюри, «по законам гостеприимства».