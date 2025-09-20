Певец SHAMAN отказался от оценок на «Интервидении»

SHAMAN попросил жюри «Интервидения» не оценивать его выступление

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, заявил, что отказывается от оценок на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом он сообщил в трансляции Первого канала после своего выступления, прямо со сцены.

По словам артиста, он не может допустить, чтобы его оценивали члены жюри, «по законам гостеприимства».

«Гостеприимство — это неотъемлемая часть души народа России, я не имею права претендовать на победу. Прошу не оценивать сегодняшнее мое выступление. Я представляю Россию, а Россия уже победила тем, что вы все сегодня находитесь у нас в гостях», — заявил Дронов.

Ранее президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного музыкального конкурса «Интервидение» в формате видеообращения.