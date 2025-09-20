Культура
22:07, 20 сентября 2025

Певец SHAMAN отказался от оценок на «Интервидении»

Ольга Коровина
ЦиклРоссия ждет «Интервидение»

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, заявил, что отказывается от оценок на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом он сообщил в трансляции Первого канала после своего выступления, прямо со сцены.

По словам артиста, он не может допустить, чтобы его оценивали члены жюри, «по законам гостеприимства».

«Гостеприимство — это неотъемлемая часть души народа России, я не имею права претендовать на победу. Прошу не оценивать сегодняшнее мое выступление. Я представляю Россию, а Россия уже победила тем, что вы все сегодня находитесь у нас в гостях», — заявил Дронов.

Ранее президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного музыкального конкурса «Интервидение» в формате видеообращения.

    Все новости