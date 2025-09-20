Путин обратился к участникам «Интервидения»

Президент России Путин выразил уверенность в успехе конкурса «Интервидение»

Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил свое видеообращение к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение». Ролик опубликовал ТАСС.

В своем обращении глава государства еще раз назвал главные принципы, на которых построен музыкальный конкурс.

«Россия остается открытой для созидательного сотрудничества, она дорожит своими традициями и уважает чужие», — заявил Путин.

Также Владимир Владимирович поделился своими ожиданиями от масштабного события. «Уверен, конкурс станет одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире. Через диалог и взаимоуважение мы становимся духовно богаче», — добавил он.

Ранее певица Ольга Бузова заявила, что хотела бы поучаствовать в «Интервидении» от России в 2026 году.