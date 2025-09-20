Путин обратился к участникам «Интервидения»

Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил свое видеообращение к участникам международного музыкального конкурса «Интервидение». Ролик опубликовал ТАСС.
В своем обращении глава государства еще раз назвал главные принципы, на которых построен музыкальный конкурс.
«Россия остается открытой для созидательного сотрудничества, она дорожит своими традициями и уважает чужие», — заявил Путин.
Также Владимир Владимирович поделился своими ожиданиями от масштабного события. «Уверен, конкурс станет одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире. Через диалог и взаимоуважение мы становимся духовно богаче», — добавил он.
Ранее певица Ольга Бузова заявила, что хотела бы поучаствовать в «Интервидении» от России в 2026 году.