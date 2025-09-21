Культура
12:42, 21 сентября 2025Культура

Лавров рассказал о попытках сорвать «Интервидение»

Лавров: Попытки сорвать «Интервидение» путем давления на участников провалились
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Попытки сорвать организованный Россией международный музыкальный конкурс «Интервидение» провалились. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала.

По его словам, сорвать конкурс пытались путем серьезного давления на его участников.

«Не хочу раскрывать секрет, опять же, но были достаточно серьезные попытки сорвать этот конкурс путем серьезнейшего давления на некоторых участников. Эти попытки провалились», — отметил он.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что проведение «Интервидения» — большая победа России и традиционного мира, уставшего от абсурда. Общественница добавила, что «Интервидение» стало альтернативой «культурной экспансии насквозь прогнившей западной идеи».

