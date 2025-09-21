Мизулина заявила об усталости от переодетых в платья мужиков

Мизулина назвала «Интервидение» большой победой России и традиционного мира

Проведение «Интервидения» стало большой победой России и традиционного мира, уставшего от абсурда. Об этом заявила в своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Победил Вьетнам, но победили мы все. Мы — это весь нормальный и традиционный мир. Миллиарды людей, которые не хотят видеть грязь и извращения с экранов. Люди, которые устали от мужиков, переодетых в платья. От всего этого абсурда», — написала она.

Общественница добавила, что «Интервидение» стало альтернативой «культурной экспансии насквозь прогнившей западной идеи». Кроме того, она подчеркнула, что гордится тем, что Россия стала инициатором глобального музыкального конкурса.

Ранее стало известно, что первое место на конкурсе «Интервидение» занял вьетнамский артист Дык Фук. Он выступил под 20-м номером, исполнив песню Phu Dong Thien Vuong, которая набрала 422 балла по результатам голосования.