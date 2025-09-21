«За политэффектом не гонимся». Лавров высказался об отказе певицы из США участвовать в «Интервидении»

Организаторы музыкального конкурса «Интервидения» не гонятся за политическим эффектом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя неучастие певицы Vassy в конкурсе.

Он отметил, что организаторам важна реализация идентичности человека в свободных контактах. «Хотим, чтобы изначальное предназначение человека и его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах, взаимообогащаясь от прикосновения к духовным ценностям друг друга», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Участница «Интервидения» из США не смогла принять участие в финале

Певица Vassy, являющаяся гражданкой США и Австралии, не смогла выступить по независящим от организаторов и американской делегации причинам. Уточнялось, что отказ от участия был вызван «беспрецедентным политическим давлением» австралийских властей.

При этом изначально США должен был представлять певец Брэндон Ховард. Однако за четыре дня до конкурса артист решил в нем не участвовать.

В США сравнили «Интервидение» и «Евровидение»

Идея «Интервидения» в противовес «Евровидению» состоит в защите многополярного мира и традиционных ценностей, заявил корреспондент американской газеты The Christian Science Monitor (CSM) Фред Вир.

В эпоху холодной войны девизом таких мероприятий были "мир и дружба", тогда как сегодняшняя идея скорее заключается в общих и нелиберальных ценностях в многополярном мире Фред Вир корреспондент The Christian Science Monitor

Вир также высказал мнение, что стремление России сделать круг участников «Интервидения» более глобальным, чем на «Евровидении», может быть связано с возрастающей тенденцией на Западе запрещать российскую культуру под надуманными предлогами.

В свою очередь, во Франции восхитились российским «Интервидением». Телеканал France 24 отметил, что мероприятие объединяет представителей более 20 стран. Конкурс составит конкуренцию известному европейскому «Евровидению», говорится в статье.

«Интервидение» прошло в субботу, 20 сентября, в Москве. Участие в нем приняли Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР. Россию представил певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN. Победителем состязания стал певец Дык Фук, представлявший Вьетнам.