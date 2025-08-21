Назван представитель США на «Интервидении»

Певец Брэндон Ховард представит США на «Интервидении»

Певец Брэндон Ховард представит США на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу конкурса.

Ховард начал сольную карьеру в 2010 году, а до этого писал и продюсировал композиции популярных исполнителей. В том числе Брэндон создал песню I Ain’t Gotta Tell You музыканта Ne-Yo, которая возглавила музыкальный чарт Billboard 200.

«Его бабушка Жозефина Ховард была вокалисткой в The Caravans — первой американской группе, чьи религиозные песни прозвучали на светском радио. А его мать Мики Ховард — успешная певица и автор песен, чьим менеджером в 80-х годах был глава легендарной семьи Джексонов», — сказано в публикации.

Известно, что «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. В конкурсе примут участие Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, РФ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР. Россию представит певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN.

Ранее сообщалось, что Азербайджан не примет участие в «Интервидении». В качестве причин указаны внутренние обстоятельства и нехватка времени для подготовки.