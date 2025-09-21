Культура
08:23, 21 сентября 2025Культура

Победитель «Интервидения» раскрыл «небольшой секрет»

Певец Дык Фук намерен направить часть выигрыша на благотворительность в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
ЦиклРоссия ждет «Интервидение»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Победитель «Интервидения» Дык Фук, представлявший Вьетнам, рассказал, на что планирует направить часть своего выигрыша. Его слова приводит РИА Новости.

«Раскрою небольшой секрет: из тех средств, которые, я надеюсь, получу от выигрыша, хочу найти какой-нибудь фонд и направить на благотворительность в России», — сообщил исполнитель.

Помимо этого, Дык Фук заявил, что для него стало бы большой честью сделать коллаборацию с российскими артистами и доучить русский язык. Певец отметил, что хотел бы написать песню на русском языке.

Ранее Дык Фук, одержавший победу на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», признался, что был шокирован решением жюри. Исполнитель отметил, что это является серьезным шагом в карьере.

    Все новости