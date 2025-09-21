Певец из Вьетнама прокомментировал свою победу на «Интервидении»

Певец из Вьетнама Дык Фук, одержавший победу на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», признался, что шокирован решением жюри. Его слова приводит РИА Новости.
Исполнитель отметил, что это является серьезным шагом в карьере. «Для меня это большая честь ... Честно говоря, я и представить себе не мог, что смогу выиграть в таком масштабном конкурсе», — сказал он.
Дык Фук также высказался о певце SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), который представлял Россию на конкурсе. Он рассказал, что ему очень нравится песня, с которой выступил артист, а также то, как у него поставлен голос.