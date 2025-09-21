Победитель «Интервидения» высказался о певце SHAMAN

Победитель «Интервидения» Дык Фук высоко оценил представителя России SHAMAN

Певец Дык Фук из Вьетнама, одержавший победу на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», высказался о представителе России SHAMAN. Его слова приводит РИА Новости.

Вьетнамский исполнитель рассказал, что ему очень нравится песня, с которой выступил Ярослав Дронов, а также то, как у российского певца поставлен голос.

«Если бы SHAMAN продолжил свое участие, наверное, у меня было бы меньше шансов на победу. Он очень сильный конкурсант», — отметил Дык Фук.

Ранее сообщалось, что SHAMAN отказался от оценок на «Интервидении». По словам артиста, он не может допустить, чтобы его оценивали члены жюри, «по законам гостеприимства».