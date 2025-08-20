Одна страна отказалась от участия в «Интервидении»

РИА Новости: Азербайджан не примет участие в вокальном конкурсе «Интервидение»

Участник от Азербайджан не приедет в Россию на конкурс «Интервидение». Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на азербайджанское агентство Репорт.

«Азербайджан не примет участия в "Интервидении" в России. В качестве причин указаны внутренние обстоятельства и нехватка времени для подготовки», — говорится в публикации.

В пресс-службе международного музыкального конкурса пояснили, что Азербайджан, а также ОАЭ пока не объявляли своего окончательного решения по участию.

Ранее стало известно, что директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов подтвердил участие в «Интервидении» 21 страны. По его словам, в конкурсе примут участие Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, РФ, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР.