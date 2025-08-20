В МИД высказались об участниках «Интервидения»

Глава департамента МИД РФ Алимов: 21 страна подтвердила участие в «Интервидении»

Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Алимов сообщил, что среди участников «Интервидения» числятся Соединенные Штаты Америки. Его слова передает Telegram-канал издания РИА Новости.

Алимов заявил, что свое участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» на данный момент подтвердила 21 страна, в том числе и США.

Сообщалось, что представить американский флаг на мероприятии может дочь культового певца Майкла Джексона, но потом эти слухи опровергли.

Ранее стало известно, что артист, занявший первое место на первом международном музыкальном конкурсе «Интервидение», получит крупный денежный приз. По информации источника, победителю конкурса вручат 30 миллионов рублей. Однако на данный момент эта сумма неокончательная и может вырасти.