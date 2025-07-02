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15:52, 2 июля 2025Культура

Стал известен многомиллионный приз победителю «Интервидения»

Победитель первого конкурса «Интервидение» в Москве получит 30 миллионов рублей
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Артист, занявший первое место на первом международном музыкальном конкурсе «Интервидение», получит крупный денежный приз. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По информации источника, победителю конкурса вручат 30 миллионов рублей. Однако на данный момент эта сумма неокончательная и может вырасти.

«Вознаграждение может быть увеличено по решению организатора и при условии согласования с учредителями конкурса», — говорится в заявлении.

Также в положениях «Интервидения» закреплено, что участником может стать национальная звезда старше 16 лет с высоким индексом популярности. Певец или коллектив должны иметь карьерный путь и награды национальных музыкальных премий, а также высокие рейтинги и ротации на ТВ, радио и просмотры на видеохостинге YouTube.

Известно, что конкурс пройдет 20 сентября на «ВТБ Арене» в Москве. От России выступит певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.

Ранее стали известны страны — участницы конкурса «Интервидение». В музыкальном конкурсе примут участие 20 стран.

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