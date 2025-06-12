Объявлены страны-участники конкурса «Интервидение»

В «Интервидении» примут участие 20 стран, среди них США и Китай

В музыкальном конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран. Об этом пишет РИА Новости.

Среди объявленных стран-участников — США, Китай, Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Колумбия, Куба, Кыргызстан, ОАЭ, Россия, ОАЭ, Сербия, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР. Имена конкурсантов пока не раскрываются. Известно, что Россию на «Интервидении» представит заслуженный артист Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN.

«Интервидение'25» — это международный музыкальный конкурс, призванный стать площадкой для открытого мультикультурного диалога. Участники конкурса через искусство и творчество продемонстрируют богатство духовно-нравственных ценностей своего народа, познакомят зрителей с национальной идентичностью и культурным многообразием стран-участниц.

Ранее сообщалось, что в Москве на Манежной площади 12 июня 2025 года состоится торжественная церемония запуска часов обратного отсчета до «Интервидения'25». Он пройдет 20 сентября 2025 года в Live Арена.

