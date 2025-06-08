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06:31, 8 июня 2025Культура

SHAMAN рассказал о песне для «Интервидения»

SHAMAN: Песня «Прямо по сердцу» для «Интервидения» доступна на всех площадках
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, рассказал о песне «Прямо по сердцу», с которой он выступит на Международном вокальном конкурсе «Интервидение». Его слова приводит «Пятый канал».

Певец отметил, что композиция, написанная продюсером и композитором Максимом Фадеевым, получилась «немного неземной, но с нашим русским размахом».

«Наша конкурсная песня получилась удивительно нежной и очень искренней. Я уверен, что она достучится до каждого сердца на планете», — рассказал SHAMAN.

Он также сообщил, что песня уже доступна на всех музыкальных площадках.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье в 2025 году. В нем примут участие более 20 стран.

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