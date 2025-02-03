Путин подписал указ о проведении аналога Евровидения

Музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет в Москве и Подмосковье в 2025 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Соответствующий документ появился на официальном сайте опубликования правовых актов.

Российский аналог «Евровидения» пройдет на территории Москвы и Московской области. Сообщается, что председателем оргкомитета будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Точные даты проведения конкурса и его формат в документе не указаны.

Известно, что участие в музыкальном конкурсе подтвердили около 20 стран СНГ, БРИКС, ШОС, а также Латинской Америки.

Ранее стало известно, что специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что «Интервидение» состоится в сентябре 2025 года.