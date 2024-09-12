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19:26, 12 сентября 2024Культура

Стала известна дата проведения российского аналога «Евровидения»

Российский аналог «Евровидения» «Интервидение» пройдет в сентябре 2025 года

Фото: Vishnu R Nair / Unsplash

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, когда состоится Международный конкурс «Интервидение», который призван стать аналогом «Евровидения». Об этом он рассказал изданию «Абзац».

По его словам, событие назначено на сентябрь 2025 года.

«Конкурс "Интервидение" состоится в 2025 году, в сентябре. Идет активная подготовка. Я уверен, что мы получим очень интересный проект, уже сейчас в нем готовы принять участие почти 20 стран, и число желающих растет», — сообщил Швыдкой.

Ранее стало известно, что конкурс пройдет в Москве.

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      Андрей Шеньшаков
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