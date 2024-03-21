Место проведения первого российского аналога «Евровидения» перенесли

Первое «Интервидение» пройдет в Москве в 2024 году

Место проведения музыкального конкурса «Интервидение» решили перенести. Изначально международное соревнование планировали провести в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина, опубликованном на сайте правовых актов.

Документ вносит изменения в распоряжение российского правительства о выделении 600 миллионов рублей на подготовку «Интервидения». Пункт о проведении конкурса будет скорректирован. Теперь музыкальное мероприятие пройдет в столице.

«Слова "г. Санкт-Петербурге" заменить словами "г. Москве"», — говорится в распоряжении.

При этом сроки конкурса переносить не стали. «Интервидение» пройдет в 2024 году, как было запланировано ранее.

О предложении создать отечественный аналог песенного конкурса «Евровидение» в 2023 году сообщила министр культуры Ольга Любимова. По словам генерального директора Первого канала Константина Эрнста, в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний.

От участия в «Евровидении» Россию отстранили в 2022 году. Такое решение было принято в связи с началом конфликта на Украине.