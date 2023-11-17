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12:35, 17 ноября 2023Культура

В России решили заменить «Евровидение» «Интервидением»

Эрнст заявил, что в России создадут отечественный аналог «Евровидения»

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

В России предложили создать отечественный аналог песенного конкурса «Евровидение» под названием «Интервидение». Об этом заявила Министр культуры России Ольга Любимова. Ее слова приводит «Интерфакс».

«В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний, это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки. Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — приводит слова генерального директора Первого канала Константина Эрнста Telegram-канал Varlamov News, принадлежащий блогеру Илье Варламову (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

В апреле депутат Государственной Думы Сергей Колунов предложил создать российский аналог «Евровидения» с конкурсантами только из дружественных стран. По его мнению, песни должны исполняться исключительно на русском языке, чтобы «лишний раз не транслировать» музыку на английском.

В 2022 году Россию отстранили от участия в «Евровидении». Такое решение было принято в связи с конфликтом на Украине. Организатор мероприятия Мартин Эстердаль признался, что решение об исключении России из списка конкурсантов далось руководству непросто.

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