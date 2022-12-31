Организатор «Евровидения» рассказал о тяжелом решении по России

Организатор «Евровидения» Эстердаль: решение об исключении России из конкурса было сложным

Организатор международного песенного конкурса «Евровидение» Мартин Эстердаль заявил, что решение об исключении России из списка участников далось руководству непросто. Об этом он сообщил в эфире радио BBC 4.

«Решение об исключении России было сложным. И сейчас сложно. То, что думает Европа, очень сильно влияет на конкурс», — подчеркнул Эстердаль.

По его словам, исполняемые на Евровидении композиции всегда отражали дух времени и события в Европе, а запрет участия российских конкурсантов «соответствует ценностям Запада: солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку».

«Евровидение» всегда должно отстаивать основные и высшие ценности демократии, заключил он.

Ранее стало известно, что группа Tvorchi представит Украину на конкурсе «Евровидение» в 2023 году, который пройдет в Ливерпуле. «Спасибо вам, люди со стальными сердцами. Мы сделаем все, чтобы правильно представить Украину и нашу непокорность!» — написали артисты.

25 февраля организаторы фестиваля отстранили Россию от участия в «Евровидении». «Это решение отражает обеспокоенность тем, что на фоне беспрецедентного кризиса в Украине включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса. Прежде чем принять это решение, EBU проконсультировался с членами организации», — говорится в заявлении союза.