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02:54, 19 декабря 2022Культура

Назван представитель Украины на «Евровидении-2023»

Группа Tvorchi представит Украину на «Евровидении-2023» в Ливерпуле

Фото: Pavlo Gonchar Source / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Группа Tvorchi представит Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2023 году, который пройдет в Ливерпуле. Об этом музыканты сообщили в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Спасибо вам, люди со стальными сердцами. Мы сделаем все, чтобы правильно представить Украину и нашу непокорность!» — написали артисты.

Национальный отбор представителя страны на конкурсе состоялся 17 декабря. В нем также принимали участие Moisei и DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA и KRUTЬ.

В начале октября стало известно, что в 2023 году музыкальный конкурс пройдет в Ливерпуле. «Евровидение» проходило в Великобритании восемь раз. Из них четыре раза конкурс принимал Лондон. Мероприятие также проводилось в Эдинбурге, Брайтоне, Харрогите и Бирмингеме.

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Марина Совина
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