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Стал известен город проведения «Евровидения»

Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле

Фото: Pavlo Gonchar Source / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле. Об этом сообщает «Би-би-си».

Ранее сообщалось, что семь британских городов попали в шорт-лист претендентов на проведение музыкального конкурса «Евровидение» в 2023 году. В числе городов-претендентов были названы Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд.

«Евровидение» проходило в Великобритании восемь раз. Из них четыре раза конкурс принимал Лондон. Мероприятие также проводилось в Эдинбурге, Брайтоне, Харрогите и Бирмингеме.

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Марина Совина
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