В России предложили создать аналог «Евровидения»

Депутат Колунов предложил создать аналог «Евровидения» с артистами из дружественных стран

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов предложил создать российский аналог «Евровидения» с конкурсантами только из дружественных стран. Об этом сообщает «Подмосковье Сегодня».

«Отечественный песенный конкурс должен стать международным, как "Евровидение", но допускать к участию в нем нужно певцов только из дружественных нам государств», — сказал он.

Колунов подчеркнул, что к музыкальному конкурсу могут присоединиться участники в том числе и из стран СНГ. По его мнению, песни должны исполняться исключительно на русском языке, чтобы «лишний раз не транслировать» музыку на английском.

В 2022 году Россию отстранили от участия в «Евровидении». Такое решение было принято в связи с конфликтом на Украине. Организатор мероприятия Мартин Эстердаль признался, что решение об исключении России из списка конкурсантов далось руководству непросто. Вопрос о том, будут ли россияне участвовать в голосовании на «Евровидении-2023», пока остается открытым.