Организаторы «Евровидения» подумают об участии россиян в голосовании

Организаторы «Евровидения» заявили, что вопрос об участии россиян в голосовании открыт

В Европейском вещательном союзе (ЕВС) заявили, что вопрос об участии россиян в голосовании музыкального конкурса «Евровидение» в мае 2023 года остается открытым. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснил официальный представитель ЕВС Давид Гудман, список не участвующих в голосовании стран будет опубликован в следующем году. «Полный список не участвующих стран, которые смогут голосовать в будущем году, будет опубликован ближе к началу этого события», — заявил он.

Пока неизвестно, граждане каких стран смогут принять участие в голосовании. «Только аудитория из государств, которым разрешено голосовать онлайн, как это определено Референтной группой — руководящим органом конкурса, смогут отдать свой голос», — отметили организаторы конкурса.

В ЕВС рассказали, что отдать свой голос за понравившегося участника смогут жители стран, представители которых не выступают на музыкальном конкурсе.

«Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле. Конкурс проходил в Великобритании восемь раз. Из них четыре раза «Евровидение» состоялось в Лондоне. Мероприятие также проводилось в Эдинбурге, Брайтоне, Харрогите и Бирмингеме.

Ранее стало известно о том, что правила голосования на «Евровидении-2023» будут изменены.