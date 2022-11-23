Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:52, 23 ноября 2022Культура

Организаторы «Евровидения» подумают об участии россиян в голосовании

Организаторы «Евровидения» заявили, что вопрос об участии россиян в голосовании открыт

Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

В Европейском вещательном союзе (ЕВС) заявили, что вопрос об участии россиян в голосовании музыкального конкурса «Евровидение» в мае 2023 года остается открытым. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснил официальный представитель ЕВС Давид Гудман, список не участвующих в голосовании стран будет опубликован в следующем году. «Полный список не участвующих стран, которые смогут голосовать в будущем году, будет опубликован ближе к началу этого события», — заявил он.

Пока неизвестно, граждане каких стран смогут принять участие в голосовании. «Только аудитория из государств, которым разрешено голосовать онлайн, как это определено Референтной группой — руководящим органом конкурса, смогут отдать свой голос», — отметили организаторы конкурса.

В ЕВС рассказали, что отдать свой голос за понравившегося участника смогут жители стран, представители которых не выступают на музыкальном конкурсе.

«Евровидение-2023» пройдет в Ливерпуле. Конкурс проходил в Великобритании восемь раз. Из них четыре раза «Евровидение» состоялось в Лондоне. Мероприятие также проводилось в Эдинбурге, Брайтоне, Харрогите и Бирмингеме.

Ранее стало известно о том, что правила голосования на «Евровидении-2023» будут изменены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дениза Мацаева
Обсудить
Последние новости
Эрдоган назвал удары Турции по Сирии и Ираку «только началом»
В ОДКБ заявили о последствиях поддержки НАТО для конфликта на Украине
Прическа Ольги Бузовой стала предметом шуток в сети
Турция оценила сроки начала трансграничной военной операции
Домработница похитила более миллиона рублей из подмосковной квартиры
Тело российского школьника нашли в сарае
Предсказано существование гелиевых планет
Кличко назвал грядущую зиму самой худшей со времен Второй мировой войны
Россиянина осудили на 17 лет за изнасилование дочери и торговлю порно
Полуголый мужчина залез в здание колледжа на юге Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.