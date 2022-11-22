Правила голосования на «Евровидении-2023» будут изменены из-за сговора жюри в 2022 году

Правила голосования на «Евровидении-2023» будут изменены из-за сговора жюри в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Согласно данным, опубликованным на портале, теперь члены жюри «Евровидения» смогут принять участие в голосовании только в финальном этапе конкурса.

«В связи с беспрецедентным характером нарушений при голосовании, выявленных на конкурсе 2022 года, была создана рабочая группа из членов EBU (Европейского вещательного союза — прим. "Ленты.ру") для рассмотрения способов защиты честного голосования. Затем рекомендации были одобрены Референтной группой, управляющим советом конкурса и Исполнительным советом EBU», — говорится в объявлении на сайте.

Судьбу участников в полуфинале смогут решать жители любой страны (даже не участвующей в конкурсе) с помощью платного онлайн-голосования. Такие голоса будут эквиваленты голосам страны в финале. О том, сможет ли Россия, которую ранее отстранили от выступления на конкурсе, принимать участие в голосовании, не сообщается.

В мае член жюри Украины Федишина подтвердила махинацию организаторов «Евровидения» с голосами.

В начале октября стало известно, что в 2023 году музыкальный конкурс пройдет в Ливерпуле.