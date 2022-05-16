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На Украине подтвердили махинацию организаторов «Евровидения» с голосованием

Член жюри Украины Федишина подтвердила махинацию организаторов «Евровидения» с голосами

Фото: Yara Nardi / Reuters

Член жюри Украины на «Евровидении-2022» Ирина Федишина подтвердила факт махинации организаторов конкурса с голосованием. Об этом сообщает Telegram-канал «Сигнал».

Она указала, что лично поставила Польше 10 баллов, однако в итоговом результате ее голос не был учтен. В результате Польша вообще не получила от Украины баллов. В качестве доказательства она продемонстрировала скан ее листа с оценками.

Ранее глава румынской делегации Юлиана Марчук пожаловалась, что организаторы «Евровидения» заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам конкурса. Несмотря на то, что высшая оценка была дана Молдавии, максимальные баллы ушли Украине. Позднее с аналогичными жалобами выступили Грузия и Азербайджан.

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Марина Совина
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