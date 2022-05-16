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Организаторов «Евровидения» обвинили в замене оценок

Румыния, Азербайджан и Грузия обвинили организаторов «Евровидения» в замене оценок

Фото: Yara Nardi / Reuters

Организаторы «Евровидения» заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам конкурса. Об этом заявила глава румынской делегации Юлиана Марчук, передает РИА Новости.

По ее словам, жюри из Румынии решило поставить высшую оценку представителям Молдавии, однако голос не был учтен при подсчете итогового рейтинга. В итоге внесенных организаторами изменений, Молдавия от Румынии не получила ни одного балла, а максимальные баллы ушли Украине.

631балл

получила украинская Kalush Orchestra на «Евровидении-2022»

Перед объявлением голосования Европейский вещательный союз отстранил жюри шести стран на основании «неправильной схемы голосования». При этом не уточнялось, какие именно страны коснулось это решение. Во время объявления оценок жюри представительница Румынии Эда Маркус не появилась на экране, вместо нее оценку объявил представитель Евровидения в Турине.

В пользу Великобритании

Позднее еще две страны присоединились к обвинениям. Так, представители Грузии и Азербайджана указали, что их жюри поставили максимальную оценку Украине. Однако при объявлении оценок представителей этих стран также не стали выводить в эфир якобы из-за технических неполадок, а организаторы конкурса заявили, что баллы уходят певцу из Великобритании Сэму Райдеру.

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При этом Общественный вещатель Грузии указал, что национальное жюри выставляет баллы по итогам генеральной репетиции, после чего нотариально заверенная бумага с оценками передается организаторам и объявляются в день финала. По утверждению Тбилиси, Европейский вещательный союз подтвердил получение документа.

Оценки от России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала победу Украины. Она заявила, что если бы кто-то сказал, «что победит то, что победило», она бы, наверное, высмеяла эти слова. Дипломат отметила, что это настолько неприлично, что, казалось бы, европейская телевещательная корпорация и организаторы не должны были допустить, чтобы их так унизили. «Но оказывается, унижать Европу теперь в тренде», — сказала она.

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Также Захарова рассказала, что без победы Украины на «Евровидении-2022» картина случившегося была бы не полной. «Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две Бабы Яги на струнных, брейк-данс и кричалки про "Азовсталь". Европа аплодирует стоя. Занавес», — добавила дипломат.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала победу украинской группы Kalush Orchestra несправедливой и политической. «"Евровидение" давно перестало быть песенным конкурсом. Оно стало вполне политическим явлением. Прошлая победа Украины тоже была абсолютно нечестной», — высказала она мнение. Парламентарий уверена, что сейчас победа Kalush Orchestra не относится к искусству и стала демонстрацией политических пристрастий. Драпенко призвала забыть об этом конкурсе и не принимать в нем участие.

Менее категорично высказалась продюсер Яна Рудковская. Она похвалила украинских участников и назвала группу Kalush Orchestra классными ребятами. «И хоть моим фаворитом была Испания, я была более чем уверена, что в этом году политическая ситуация сыграет на руку Украине и даст дополнительный бонус к победе! Так и случилось!» — отметила она.

Kalush Orchestra c песней Stefania победили в финале «Евровидения» 14 мая. Солист коллектива Олег Псюк завершил выступление просьбой поддержать Украину. Этот жест расценили как нарушение правил конкурса, на котором запрещены высказывания политического характера. Европейский вещательный союз позднее отреагировал, заявив, что в контексте ситуации вокруг Украины слова музыканта носят «гуманитарный, а не политический характер».

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Россия и Белоруссия в 2022 году не приняли участие в песенном конкурсе. Европейский вещательный союз объявил о запрете для России участвовать в «Евровидении» из-за специальной военной операции, подчеркнув, что ее участие в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».

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Марина Совина
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