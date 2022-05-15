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Захарова оценила победу Украины на «Евровидении-2022»

Захарова: без победы Украины на «Евровидении» картина событий в стране была бы не полной

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Представитель МИД России Мария Захарова считает, что без победы Украины на «Евровидении-2022» картина случившегося была бы не полной. Результаты конкурса она оценила в своем Telegram-канале.

«Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две Бабы Яги на струнных, брейк-данс и кричалки про Азовсталь. Европа аплодирует стоя. Занавес», — написала она.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала победу группы Kalush Orchestra из Украины на «Евровидении» несправедливой и политической. «"Евровидение" давно перестало быть песенным конкурсом. Оно стало вполне политическим явлением. Прошлая победа Украины тоже была абсолютно нечестной», — считает Драпенко.

Группа Kalush Orchestra c песней Stefania победила в финале «Евровидения», который проходил в итальянском Турине. Украинские музыканты набрали 631 балл — в конце своего выступления один из участников группы попросил оказать помощь Украине и нарушил правило конкурса о запрете политических высказываний.

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Варвара Кошечкина
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