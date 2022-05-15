Украина одержала победу на «Евровидении-2022»

Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на «Евровидении-2022» в Италии

Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на «Евровидении-2022» в итальянском Турине по итогам зрительского голосования. Об этом сообщает РИА Новости.

Коллектив исполнил песню Stefania, которая посвящена матери солиста Олега Псюка и всем украинским матерям. Созданная в 2019 году группа исполняет музыку на стыке фолка и хип-хопа. Она считалась безусловным фаворитом песенного соревнования и победила с большим отрывом по числу баллов.

631 голос отдали зрители украинской группе Kalush Orchestra

Это уже третья победа Украины на «Евровидении». В 2004 году в Турции на первое место вышла певица Руслана с песней Wild Dances, а в 2016 победила певица Джамала с композицией «1944».

На втором месте в 2022 году оказалась Великобритания с результатом 466 голосов. Третье место заняла Испания. Представители Италии — дуэт Мамуда и Бланко — заняли шестое место. Конкурс проходил в этом году под девизом «Звучание красоты» (The Sound of Beauty).

По условиям «Евровидения» следующий конкурс должен пройти в стране, которая стала победителем.

О том, что группа Kalush Orchestra представит Украину на «Евровидении-2022», стало известно 22 февраля. Коллектив заменил на конкурсе исполнительницу Алину Паш, самостоятельно снявшую свою кандидатуру ранее в том же месяце.

Зеленский прокомментировал победу Kalush Orchestra

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале поблагодарил участников группы Kalush Orchestra за победу, а поддержавших музыкантов зрителей — за голоса в конкурсе.

Глава государства заявил, что украинские власти сделают все возможное, чтобы «однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь».

Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать «Евровидение»! Третий раз в своей истории. И верю — не в последний раз Владимир Зеленский президент Украины

«Евровидение-2022» стартовало в Турине 10 мая. Италия получила право принимать «Евровидение» в 2022 году после победы рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.

25 февраля стало известно, что Россию отстранили от участия в состязании. Организаторы объяснили решение тем, что «на фоне беспрецедентного кризиса на Украине включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса». Сообщалось, что россияне также не смогут проголосовать ни за одного из участников.

Группа Kalush Orchestra попросила поддержать Украину

Солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк завершил выступление на «Евровидении» просьбой поддержать Украину. Этот жест расценили как нарушение правил конкурса, на котором запрещены высказывания политического характера.

Организатор состязания, Европейский вещательный союз (ЕВС), в ответ на запрос немецкого агентства dpa заявил, что в контексте ситуации вокруг Украины слова музыканта носят гуманитарный характер, а не политический, передает РИА Новости.

Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления Kalush Orchestra и других артистов в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический Европейский вещательный союз

Ранее белорусский певец Дмитрий Колдун, занявший шестое место на «Евровидении-2007», заявил о политизации конкурса. Музыкант отметил, ему сложно говорить о неучастии в музыкальном состязании России и Белоруссии в 2022 году. Он считает, что «этот вопрос — совсем не музыкальный». Исполнитель также выразил надежду, что однажды конкурс «вернется к своей изначальной цели — объединять».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил создать российский аналог «Евровидения». Он напомнил, что в 1995 году создал российскую музыкальную премию «Золотой граммофон».

Пригожин также рассказал, что уже давно потерял интерес к международному эстрадному конкурсу, поскольку в него стала вмешиваться политика.

Facebook и Instagram запретили доступ к песне победителей «Евровидения» для россиян

Социальные сети Facebook и Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) запретили доступ к песне группы Kalush Orchestra Stefania для пользователей из России, передает ТАСС.

При попытке найти трек поисковая система сообщает, что результаты не найдены. Его также нельзя прослушать в stories других пользователей не из России.

Ранее телезрители раскритиковали жюри международного песенного конкурса «Евровидение-2022», который проходит в итальянском Турине. По мнению, слушателей результаты полуфинала конкурса были подтасованы. Публика потребовала пересчета голосов, отданных за представителей Латвии и Албании, сообщило издание Mirror. Организаторов также обвинили в коррупции.

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