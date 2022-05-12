Продюсер Иосиф Пригожин назвал «Евровидение» гей-парадом и попыткой свести счеты с Россией

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что уже давно потерял интерес к международному эстрадному конкурсу «Евровидение», поскольку в него стала вмешиваться политика, а само шоу превратилось в гей-парад. Его слова приводит «Национальная служба новостей».

Пригожин подчеркнул, что музыканты, как и спортсмены, придерживаются разных взглядов, но «наказывают» всех без разбора. Он пояснил, что руководители разных государств сводят счеты с Россией и за это просто мстят всем. Шоумен считает недопустимым «сведение счетов с простыми музыкантами» из-за вопросов международных отношений.

Муж певицы Валерии добавил, что не смотрел первый полуфинал конкурса в этом году, поскольку шоу превратилось в гей-парад. При этом он обратил внимание на то, что не имеет ничего против лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я мегатолерантный человек, не гомофоб, но смотреть гей-парад в виде “Евровидения” я тоже не хочу. Такое ощущение, что выбирается специально по этому признаку», — отметил Пригожин.

«Евровидение-2022» стартовало в итальянском городе Турин в среду, 11 мая. Второй полуфинал состязания пройдет 12 мая, финал — 14 мая. Ранее политизацией «Евровидения» также возмутился белорусский певец Дмитрий Колдун.

