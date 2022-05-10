Певец Дмитрий Колдун заявил о политизации «Евровидения»

Белорусский певец Дмитрий Колдун заявил о политизации конкурса

Белорусский певец Дмитрий Колдун, занявший шестое место на «Евровидении-2007», заявил о политизации конкурса. Слова артиста приводит «Газета.Ru».

Музыкант отметил, ему сложно говорить о неучастии в музыкальном состязании России и Белоруссии в 2022 году. Он считает, что «этот вопрос — совсем не музыкальный». «Очевидно, что политика на конкурсе сегодня оказывает несравнимо большее влияние, чем во время моего участия», — подчеркнул исполнитель.

Колдун также выразил надежду, что однажды конкурс «вернется к своей изначальной цели — объединять».

«Евровидение-2022» начнется в Турине 10 мая. Россию отстранили от участия в состязании. Организаторы объяснили решение тем, что «на фоне беспрецедентного кризиса на Украине включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса». Сообщалось, что россияне также не смогут проголосовать ни за одного из участников.