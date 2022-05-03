Россиян оставили без голосования на «Евровидении» в 2022 году

Продюсер «Евровидения»: россияне не смогут проголосовать на конкурсе в 2022 году

Россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения», которое начнется в Турине 10 мая 2022 года. Об этом сообщил исполнительный продюсер конкурса Клаудио Фазуло, передает РИА Новости.

Фазуло пояснил, что голосование возможно лишь из стран, которые участвуют в конкурсе — представитель России не будет выступать в Турине, поэтому россияне не смогут голосовать со своей территории.

25 февраля стало известно, что Россию отстранили от участия в «Евровидении» в 2022 году. Организаторы объяснили свое решение тем, что «на фоне беспрецедентного кризиса на Украине включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса».

На фоне данного заявления первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов предложил заменить «Евровидение» конкурсом народных исполнителей «МиР».