В России предложили замену «Евровидению»

В Госдуме предложили заменить «Евровидение» конкурсом народных исполнителей «МиР»

В России предложили замену музыкальному фестивалю «Евровидение». Об этом сообщает NEWS.ru.

После того как Россию отстранили от участия, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов предложил заменить «Евровидение» конкурсом народных исполнителей «МиР». Впервые он прошел в прошлом году при поддержке президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры Московской области.

«"МиР" — сильный конкурс, который проводится среди ансамблей, хоров, оркестров и народных исполнителей. Признаюсь, мы не рассчитывали на такой успех: участниками первого сезона стали более трех тысяч детей и подростков от 7 до 15 лет из 150 городов России и Белоруссии», — заявил Майданов.

По его словам, в обществе всегда был интерес к национальной российской культуре, но приоритет отдавался шоу-бизнесу и западной культуре, которые «вымывали наши ценности и музыкальные традиции».

Основатель конкурса «МиР» Александр Яковлев рассказал, что для участия в мероприятии надо уметь играть на музыкальном инструменте (балалайка, баян, аккордеон, гусли, скрипка) или исполнять народные песни на русском языке. «Представьте себе, как может звучать песня Земфиры "Хочешь?", исполненная на балалайке! Или заглавная песня из фильма "Пираты Карибского моря" на баяне! Публика не просто в восторге, а в экстазе», — считает Яковлев.

По его мнению, «МиР» сможет «импортозаместить "Евровидение"». Основатель конкурса предложил пригласить на следующие мероприятие представителей ДНР, ЛНР, Индии, Китая, Сербии, Казахстана и Узбекистана.