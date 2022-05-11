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В Турине стартовало «Евровидение-2022»

Международный песенный конкурс «Евровидение-2022» официально стартовал в Турине

Фото: Yara Nardi / Reuters

Международный песенный конкурс «Евровидение-2022» официально стартовал в Турине, сообщает РИА Новости.

Первый полуфинал проходит в королевском дворце Венария. В конкурсе принимают участие представители 40 стран.

Ранее стало известно, что Россию отстранили от участия в состязании. Организаторы объяснили решение тем, что «на фоне беспрецедентного кризиса на Украине включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса». Сообщалось, что россияне также не смогут проголосовать ни за одного из участников.

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Марина Совина
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