Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Украинская певица Алина Паш отказалась от участия в «Евровидении»

Исполнительница Алина Паш отказалась ехать на «Евровидение» от Украины

Фото: @alinapash

Украинская певица Алина Паш отказалась от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница отказалась ехать на фестиваль от Украины, объяснив, что ей поступают угрозы. «Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас — это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше находиться в этой грязной истории. С тяжестью в сердце я снимаю свою кандидатуру представителя Украины в конкурсе "Евровидение". Мне очень жаль», — написала она. Артистка поблагодарила всех, кто поддерживал ее.

Ранее Алину Паш заподозрили в подделке справки о поездке в Крым. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в беседе заявил, что исполнительнице не выдавали справку о законном пересечении границы. Он отметил, что в правоохранительный орган обратилась Национальная общественная телерадиокомпания Украины, которая попросила подтвердить или опровергнуть подлинность предоставленных певицей документов.

«Евровидение-2022» пройдет в Турине. Украину на конкурсе должна была представить Алина Паш с песней «Тіні забутих предків» («Тени забытых предков»). Она выиграла национальный отбор, набрав 15 баллов по результатам голосования зрителей и жюри.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Британские газеты признали отсутствие вторжения России на Украину
Стрим Reuters с Майдана прервали после объявления о продаже гаража
Ургант пошутил над пятым временным ведущим КВН
Сборная России завоевала четыре медали за день на Олимпийских играх в Пекине
Бузова высказалась о своем возвращении во МХАТ
Женщина сбросила вес из-за обидного рисунка сына
Попова назвала долю случаев пневмонии у пациентов с коронавирусом в России
Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве
ФСБ заподозрила главу МФЦ Коми в присвоении премий подчиненных
«Тинькофф» запустил собственную ипотеку
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.