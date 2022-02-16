Украинская певица Алина Паш отказалась от участия в «Евровидении»

Украинская певица Алина Паш отказалась от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница отказалась ехать на фестиваль от Украины, объяснив, что ей поступают угрозы. «Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас — это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше находиться в этой грязной истории. С тяжестью в сердце я снимаю свою кандидатуру представителя Украины в конкурсе "Евровидение". Мне очень жаль», — написала она. Артистка поблагодарила всех, кто поддерживал ее.

Ранее Алину Паш заподозрили в подделке справки о поездке в Крым. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в беседе заявил, что исполнительнице не выдавали справку о законном пересечении границы. Он отметил, что в правоохранительный орган обратилась Национальная общественная телерадиокомпания Украины, которая попросила подтвердить или опровергнуть подлинность предоставленных певицей документов.

«Евровидение-2022» пройдет в Турине. Украину на конкурсе должна была представить Алина Паш с песней «Тіні забутих предків» («Тени забытых предков»). Она выиграла национальный отбор, набрав 15 баллов по результатам голосования зрителей и жюри.