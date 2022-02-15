Украинскую певицу Алину Паш заподозрили в подделке справки о поездке в Крым

Украинскую певицу Алину Паш, которая должна представить свою страну на «Евровидении-2022», заподозрили в подделке справки о поездке в Крым. Об этом сообщает УНИАН.

Активист Сергей Стерненко обвиняет кандидатку на участие в конкурсе от Украины в том, что она подделала документ о поездке на полуостров. В справке говорится, что семь лет назад исполнительница отправилась в Крым через Херсонскую область, но активист настаивает, что она попала туда с территории России. Активист ссылается на источники в Государственной пограничной службе Украины, которые отмечают, что артистка улетела из Киева в Москву, а оттуда полетела в Крым.

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в беседе с УНН заявил, что Алине Паш не выдавали справку о законном пересечении границы. Он отметил, что ранее в правоохранительный орган обратилась Национальная общественная телерадиокомпания Украины, которая попросила подтвердить или опровергнуть подлинность предоставленных певицей документов.

«Евровидение-2022» пройдет в Турине. Украину на конкурсе должна представить Алина Паш с песней «Тіні забутих предків» («Тени забытых предков»). Она выиграла национальный отбор, набрав 15 баллов по результатам голосования зрителей и жюри.