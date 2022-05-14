Пригожин предложил создать российский аналог конкурса «Евровидение»

Музыкальный продюсер Пригожин заявил о готовности создать российский аналог «Евровидения»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил создать российский аналог «Евровидения». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я готов сделать свой конкурс "Евровидени"», у меня есть много опыта», — заявил он. Продюсер напомнил, что в 1995 году создал российскую музыкальную премию «Золотой граммофон».

Ранее Пригожин заявил, что уже давно потерял интерес к международному эстрадному конкурсу «Евровидение», поскольку в него стала вмешиваться политика, а само шоу превратилось в гей-парад.

«Евровидение-2022» стартовало в итальянском городе Турин в среду, 11 мая. Второй полуфинал состязания пройдет 12 мая, финал — 14 мая. Ранее политизацией «Евровидения» также возмутился белорусский певец Дмитрий Колдун.

