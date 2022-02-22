Группа Kalush Orchestra представит Украину на «Евровидении» вместо Алины Паш

Группа Kalush Orchestra представит Украину на музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». В своем Instagram-аккаунте музыканты подтвердили, что поедут на фестиваль в этом году.

«Постоянно видим и ощущаем вашу поддержку. Зрительное голосование это доказало — 1-е место от народа! Для нас большая честь представлять наше государство! Обещаем, что не подведем», — говорится в публикации коллектива.

О том, что Kalush Orchestra предложили отправиться на соревнование вместо Алины Паш, стало известно 17 февраля. Такое решение было принято на внеочередном заседании Организационного комитета национального отбора на участие в «Евровидении».

За день до этого Алина Паш заявила, что снимает свою кандидатуру представителя Украины в конкурсе песни. «Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас — это внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше находиться в этой грязной истории», — написала она.

Алину Паш заподозрили в подделке справки о поездке в Крым. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в беседе заявил, что исполнительнице не выдавали справку о законном пересечении границы. Он отметил, что в правоохранительный орган обратилась Национальная общественная телерадиокомпания Украины, которая попросила подтвердить или опровергнуть подлинность предоставленных певицей документов.