Группе Kalush Orchestra предложили поехать на «Евровидение» от Украины

Группе Kalush Orchestra предложили поехать на музыкальный конкурс «Евровидение» от Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня, 17 февраля, на внеочередном заседании Организационного комитета Национального отбора на участие в Евровидении — 2022 было принято решение обратиться к группе Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на международном конкурсе в Турине», — отмечается в заявлении организаторов национального отбора.

Предложение отправить на фестиваль коллектив, который занял второе место на украинском национальном отборе, поступило после отказа певицы Алины Паш, которая заняла первое место. 16 февраля она заявила, что снимает свою кандидатуру, так как ей поступают угрозы.

Ранее Алину Паш заподозрили в подделке справки о поездке в Крым. Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в беседе заявил, что исполнительнице не выдавали справку о законном пересечении границы. Он отметил, что в правоохранительный орган обратилась Национальная общественная телерадиокомпания Украины, которая попросила подтвердить или опровергнуть подлинность предоставленных певицей документов.