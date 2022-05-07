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Украину назвали фаворитом «Евровидения-2022»

Украинскую группу Kalush Orchestra назвали фаворитом «Евровидения-2022»

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Музыкальную группу Kalush Orchestra, которая представит Украину на «Евровидении-2022» в Италии, назвали фаворитом международного музыкального конкурса. Об этом сообщает The Guardian.

Коллектив выступит на состязании с песней Stefania. Отмечается, что клип на композицию, опубликованный на YouTube, оказался одним из самых просматриваемых среди треков претендентов. На момент написания заметки официальное музыкальное видео собрало свыше 4,4 миллиона просмотров, уступая лишь записи выступления с национального отбора представителей Испании, группы Chanel, исполнявших песню SloMo (4,5 миллиона просмотров).

О том, что группа Kalush Orchestra представит Украину на «Евровидении-2022», стало известно 22 февраля. Коллектив заменил на конкурсе исполнительницу Алину Паш, самостоятельно снявшую свою кандидатуру ранее в том же месяце.

«Евровидение-2022» начнется в Турине 10 мая. Россию отстранили от участия в состязании. Организаторы объяснили решение тем, что «на фоне беспрецедентного кризиса на Украине включение российских кандидатов этого года нанесет ущерб репутации конкурса». Сообщалось, что россияне также не смогут проголосовать ни за одного из участников.

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Евгений Шульгин
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