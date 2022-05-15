Яна Рудковская высказалась о победе Украины на «Евровидении»

Продюсер Яна Рудковская похвалила участников «Евровидения» от Украины

Российский продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале высказалась о победе Украины на музыкальном конкурсе «Евровидение».

Она похвалила украинских участников и назвала группу Kalush Orchestra классными ребятами. «И хоть моим фаворитом была Испания, я была более чем уверена, что в этом году политическая ситуация сыграет на руку Украине и даст дополнительный бонус к победе! Так и случилось!» — написала Рудковская.

Группа Kalush Orchestra c песней Stefania победила в финале «Евровидения», который проходил в итальянском Турине. Солист коллектива Олег Псюк завершил выступление просьбой поддержать Украину. Этот жест расценили как нарушение правил конкурса, на котором запрещены высказывания политического характера.

Организатор состязания, Европейский вещательный союз (ЕВС), в ответ на запрос немецкого агентства dpa заявил, что в контексте ситуации вокруг Украины слова музыканта носят гуманитарный характер, а не политический.

Россия и Белоруссия в 2022 году не приняли участие в песенном конкурсе. 25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) объявил о запрете для России участвовать в «Евровидении» из-за специальной военной операции, подчеркнув, что ее участие в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».