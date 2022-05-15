Захарова заявила о тренде унижать Европу из-за победы Украины на «Евровидении»

Захарова о победе Украины на «Евровидении»: оказывается, унижать Европу теперь в тренде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала победу Украины на музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам Захаровой, если бы кто-то ей сказал, что победит то, что победило, она бы, наверное, высмеяла. Дипломат отметила, что это настолько неприлично, что, казалось бы, европейская телевещательная корпорация и организаторы не должны были допустить, чтобы их так унизили. «Но оказывается, унижать Европу теперь в тренде», — сказала она.

Ранее Захарова рассказала, что без победы Украины на «Евровидении-2022» картина случившегося была бы не полной. «Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две Бабы Яги на струнных, брейк-данс и кричалки про "Азовсталь". Европа аплодирует стоя. Занавес», — добавила она.

Группа Kalush Orchestra c песней Stefania победила в финале «Евровидения», который проходил в итальянском Турине. Украинские музыканты набрали 631 балл — в конце своего выступления один из участников группы попросил оказать помощь Украине и нарушил правило конкурса о запрете политических высказываний.

