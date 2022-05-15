В Госдуме оценили победу Украины на «Евровидении-2022»

Депутат ГД Драпенко назвала победу Украины на «Евровидении» политической и несправедливой

Победа группы Kalush Orchestra из Украины на песенном конкурсе «Евровидение» является несправедливой и политической. Об этом, оценивая результаты конкурса, заявила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, сообщает «Говорит Москва».

«"Евровидение" давно перестало быть песенным конкурсом. Оно стало вполне политическим явлением. Прошлая победа Украины тоже была абсолютно нечестной», — считает Драпенко.

Депутат уверена, что сейчас победа группы Kalush Orchestra не относится к искусству и стала демонстрацией политических пристрастий. Драпенко призвала забыть об этом конкурсе и не принимать в нем участие.

Группа Kalush Orchestra c песней Stefania победила в финале «Евровидения», который проходил в итальянском Турине. Украинские музыканты набрали 631 балл – в конце своего выступления один из участников группы попросил оказать помощь Украине и нарушил правило конкурса о запрете политических высказываний.

Россия и Белоруссия в 2022 году не приняли участие в песенном конкурсе. 25 февраля Европейский вещательный союз (EBU) объявил о запрете для России участвовать в «Евровидении» из-за ситуации вокруг Украины, подчеркнув, что ее участие в конкурсе может нанести «ущерб его репутации».