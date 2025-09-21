Стал известен победитель конкурса «Интервидение»: им оказался певец из Вьетнама. Что важно знать о нем и его победе?

Победителем «Интервидения» стал Дык Фук из Вьетнама

В подмосковном Одинцово на площадке Live Arena завершился конкурс «Интервидение». Согласно решению международного жюри, победителем состязания стал певец Дык Фук, представлявший Вьетнам. «Лента.ру» рассказывает, как проходил конкурс.

Представитель Вьетнама выступил под 20-м номером с песней Phu Dong Thien Vuong. Он набрал 422 балла по итогам голосования международного жюри. Второе место занял представитель Киргизии группа Nomad, замкнула тройку лидеров артистка из Катара Дана Аль-Мир. Перед оглашением победителя была объявлена страна, в которой «Интервидение» пройдет в следующем году. Конкурс 2026 года примет Саудовская Аравия.

Дык Фук — национальная звезда, пришедшая к популярности с победой в шоу «Голос Вьетнама». Его синглы собирают миллионы просмотров на YouTube и стриминговых сервисах. В своем творчестве вьетнамец соединяет баллады с музыкой в жанрах R&B и EDM. В послужном списке исполнителя множество национальных премий и побед в конкурсах. Его называют одним из самых влиятельных музыкантов Вьетнама.

На «Интервидении» выступили представители 23 стран

В интернациональном вокальном состязании выступили исполнители и музыкальные коллективы из России, Бразилии, Белоруссии, Вьетнама, Венесуэлы, Индии, Египта, Казахстана, Кении, Катара, Колумбии, Китая, Киргизии, Кубы, Мадагаскара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сербии, Таджикистана, Эфиопии, Узбекистана и ЮАР. По масштабу географии стран-участниц мероприятие превзошло «Евровидение»: в нем выступили музыканты сразу с четырех континентов.

Участница «Интервидения» из США не смогла принять участие в финале

Певица Vassy, которая должна была представлять на «Интервидении» Соединенные Штаты Америки, не смогла принять участие в финале «по независящим от организаторов и делегации США причинам», сообщили представители состязания. Отмечается, что отмена ее выступления была вызвана «беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии». Василики Карагиоргос, известная под псевдонимом Vassy — певица с греческими корнями, родившаяся и выросшая в Австралии, но уже давно работающая в Америке.

При этом Соединенные Штаты остались полноправными участниками конкурса и были представлены в составе жюри

Изначально представлять США должен был певец Брэндон Ховард, однако он отказался от выступления за три дня до финала по семейным обстоятельствам. Исполнитель считался одним из фаворитов «Интервидения».

Представлявший Россию SHAMAN попросил жюри «Интервидения» не оценивать его выступление

Певец от России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, отказался от оценок на конкурсе. Он сделал соответствующее заявление прямо со сцены после своего выступления, объяснив свое решение «законом гостеприимства».

Гостеприимство — это неотъемлемая часть души народа России, я не имею права претендовать на победу. Прошу не оценивать сегодняшнее мое выступление. Я представляю Россию, а Россия уже победила тем, что вы все сегодня находитесь у нас в гостях SHAMAN

Дронов выступил под девятым номером и исполнил свой новый хит «Прямо по сердцу» за авторством Максима Фадеева. Трек впервые прозвучал на премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА». Сообщалось, что зрительный зал бурно и горячо приветствовал Россию.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

К участникам «Интервидения» обратился Путин

Перед началом конкурса участникам и зрителям «Интервидения» показали видеообращение президента России Владимира Путина. В выступлении он назвал главные принципы, на которых построен музыкальный конкурс.«Россия остается открытой для созидательного сотрудничества, она дорожит своими традициями и уважает чужие», — заявил российский лидер. Также он поделился своими ожиданиями от масштабного события.

Уверен, конкурс станет одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире. Через диалог и взаимоуважение мы становимся духовно богаче Владимир Путин

Глава МИД лично прибыл на «Интервидения»

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров прибыл на «Интервидение». Руководитель ведомства находился в ложе для почетных гостей, для «Интервидения» он выбрал темно-синий костюм и белую рубашку без галстука. Перед началом мероприятия он отметил, что «Интервидение» давно пора было запустить.

Идея прекрасная. То, что был спрос на такого рода конкурс, для нас очевидно Сергей Лавров

Главным жанром «Интервидения» стала поп-музыка

Ряд исполнителей выступили с композициями на национальных языках — в отличие от того же «Евровидения», где все поют на английском. Тематика песен — национальные традиции, история и культура родины, любовь, дом, семья. К примеру, Мустафа Саад из Египта спел песню «Среди всех девушек», представительница Катара Дана Аль-Мир — «Это именно ты», а Нидия Гонгора из Колумбии исполнила «В мангровых зарослях».

Победитель получил 30 миллионов рублей

Помимо денег, победитель также получил хрустальный кубок с символикой «Интервидения». Другим участникам конкурса были вручены дипломы.

Изначально песенное состязание «Интервидение» проходило в 1970-х и 1980-х в странах социалистического блока. Позже мероприятие перезапускали несколько раз. Вернуть «Интервидение» Россия решила после того, как в 2022 году ее отстранили от участия в «Евровидении».