Певец SHAMAN выступил на международном конкурсе «Интервидение» в Москве

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, принял участие в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в Москве. Об этом стало известно из прямой трансляции на Первом канале.

Дронов выступил под девятым номером и исполнил свой новый хит «Прямо по сердцу», написанный Максимом Фадеевым. Впервые композиция прозвучала на премии «МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА».

«Интервидение» — новый музыкальный конкурс, который позиционируется как ответ «Евровидению». Его задачей, как недавно отметил президент России Владимир Путин, станет заявить о важности традиционных культурных ценностей. Изначально конкурс проходил в 1970-х и 1980-х в странах социалистического блока. Позже мероприятие перезапускали несколько раз.

Ранее стало известно, что певица и продюсер Vassy, которая должна была представлять на «Интервидении» Соединенные Штаты Америки, не смогла выступить в финале конкурса из-за политического давления со стороны Австралии, откуда она родом.