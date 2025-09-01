Культура
Путин назвал цель конкурса «Интервидение» на саммите ШОС

Владимир Путин на саммите ШОС призвал вернуть традиционные ценности в повестку
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал вернуть общечеловеческие и традиционные ценности в мировую культурную повестку. Его слова передает издание ТАСС.

По словам главы государства, их возвращению будет, в том числе, способствовать музыкальный конкурс «Интервидение».

«Этот масштабный проект нацелен на продвижение общечеловеческих, культурных и духовных ценностей. А то эти традиционные ценности уходят на какой-то второй план из международной повестки. Пора их возвращать», — сообщил Владимир Владимирович на встрече с коллегами.

Ранее стало известно, что на форуме БРИКС президент России Владимир Путин объяснил значение международного музыкального конкурса «Интервидение».

